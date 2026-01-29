«Чего ещё ожидать от Ньюи?» Гэри Андерсон оценил новый болид «Астон Мартин»

Эксперт Формулы-1 Гэри Андерсон прокомментировал первые изображения нового болида «Астон Мартин» на сезон-2026. По его словам, машина полностью соответствует стилю Эдриана Ньюи: экстремальная, агрессивная и максимально ориентированная на производительность.

«Концептуально болид выглядит на пределе, с высокими точками крепления рычагов передней и задней подвески и необычными «нулевыми» боковыми понтонами, настолько тонкими, что даже удивительно, что туда помещается радиатор.

Болид выглядит крайне необычно от передней части до задней, но чего ещё ожидать от Ньюи? Первые изображения уже вызвали большой интерес, и интересно будет рассмотреть детали после появления дополнительных снимков», — говорится в материале эксперта на The Race.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: