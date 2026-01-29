«Невероятно». В «Рейсинг Буллз» подвели итоги четырёх дней тестов в Барселоне

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн подвёл итоги первых четырёх дней предсезонных тестов Формулы-1 2026 года в Барселоне (Испания) и рассказал о работе команды с новым болидом и силовой установкой.

«У нас были очень продуктивные три дня в Барселоне. Мы сразу начали работать с новым болидом и силовой установкой, и оба элемента показали высокую надёжность с первых заездов. Серьёзных проблем на трассе не возникало, а каждый выезд приносил новые данные, что невероятно. В течение всей недели мы изучали шасси и силовую установку, вносили изменения, тестировали различные настройки и режимы двигателя. Новое поколение силовых установок требует изучения управления энергией, что мы начали тестировать при разных объёмах топлива.

Лиам и Арвид упорно работали на трассе, помогая друг другу. Между гонщиками уже выстроилось отличное взаимодействие. Мы достигли всего, что планировали на первых тестовых заездах, и теперь готовы к официальным предсезонным тестам в Бахрейне через две недели. Отличная работа команды и успешное начало сотрудничества с Red Bull Ford Powertrains», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.

