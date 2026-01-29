Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: болид «Астон Мартин», сконструированный Ньюи, на тестах в Барселоне

Фото: болид «Астон Мартин», сконструированный Ньюи, на тестах в Барселоне
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала цветное фото болида британского коллектива «Астон Мартин», который был сконструирован знаменитым Эдрианом Ньюи, на тестах в Барселоне.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету британской команды было 89 очков. Трофей завоевала другая команда из Великобритании, «Макларен», набравшая 833 очка. В предстоящем сезоне «Королевских гонок» за «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион Ф-1 испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца команды Лоуренса Стролла.

Ранее Гэри Андерсон оценил новый болид «Астон Мартин».

Материалы по теме
«Чего ещё ожидать от Ньюи?» Гэри Андерсон оценил новый болид «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android