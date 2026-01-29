Фото: болид «Астон Мартин», сконструированный Ньюи, на тестах в Барселоне

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала цветное фото болида британского коллектива «Астон Мартин», который был сконструирован знаменитым Эдрианом Ньюи, на тестах в Барселоне.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. На счету британской команды было 89 очков. Трофей завоевала другая команда из Великобритании, «Макларен», набравшая 833 очка. В предстоящем сезоне «Королевских гонок» за «Астон Мартин» будут выступать двукратный чемпион Ф-1 испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца команды Лоуренса Стролла.

Ранее Гэри Андерсон оценил новый болид «Астон Мартин».