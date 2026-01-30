Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлен план «Ред Булл» по вопросу участия Ферстаппена в пятницу в тестах в Барселоне

Представлен план «Ред Булл» по вопросу участия Ферстаппена в пятницу в тестах в Барселоне
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» получила необходимые запасные детали для болида RB22, что повысило шансы четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена выйти на трассу в пятницу, 30 января, в рамках тестовых заездов в Барселоне. Об этом информирует Racingnews365. Отмечается, что окончательное решение о выезде на трассу коллектив примет только в пятницу утром.

Ранее участие «Ред Булл» в заключительный день тестов было под вопросом после аварии Исака Хаджара во вторник. Инцидент привёл к серьёзным повреждениям задней части автомобиля, из-за чего команда пропустила заезды в среду и четверг.

В общей сложности Ферстаппен на тестах в Барселоне проехал лишь 27 кругов во вторник утром.

Материалы по теме
«Я был шокирован». Хинчклифф ответил, чем его удивил Ферстаппен в прошлом сезоне Ф-1

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android