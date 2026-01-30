Представлен план «Ред Булл» по вопросу участия Ферстаппена в пятницу в тестах в Барселоне

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» получила необходимые запасные детали для болида RB22, что повысило шансы четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена выйти на трассу в пятницу, 30 января, в рамках тестовых заездов в Барселоне. Об этом информирует Racingnews365. Отмечается, что окончательное решение о выезде на трассу коллектив примет только в пятницу утром.

Ранее участие «Ред Булл» в заключительный день тестов было под вопросом после аварии Исака Хаджара во вторник. Инцидент привёл к серьёзным повреждениям задней части автомобиля, из-за чего команда пропустила заезды в среду и четверг.

В общей сложности Ферстаппен на тестах в Барселоне проехал лишь 27 кругов во вторник утром.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: