«Ньюи подтвердил приверженность инновациям». Эксперт проанализировал болид «Астон Мартин»

Технический эксперт Паоло Филизетти провёл анализ болида команды Формулы-1 «Астон Мартин» AMR26, который дебютировал на трассе в Барселоне во время тестов в четверг.

«Как ранее сообщалось, запоздалый дебют автомобиля на трассе был вызван конкретными несоответствиями, которые руководитель команды Эдриан Ньюи выявил между показаниями симулятора и данными аэродинамической трубы, что вызвало опасения по поводу достоверности обработанной информации.

Однако реальная причина задержки графика программы, ставшей своего рода визитной карточкой Ньюи, заключалась в основном в получении окончательного одобрения аэродинамического пакета, который, как видно из первых фотографий, опубликованных «Астон Мартин» сегодня днём, представляет собой радикальный отход от всех конструкций соперников.

Фото: https://x.com/AstonMartinF1

AMR26 систематически отвергает традиционные конструкторские философии, принятые на стартовой решётке, начиная с характерного носового обтекателя широкого сечения. Нижний профиль компонента создаёт безошибочно чайкоподобный вид, соединяясь с передним антикрылом через компактные пилоны. Между тем боковые понтоны позволяют предположить, что недавняя тенденция к воздухозаборникам в форме «оконного проёма», возможно, подходит к концу.

На болиде «Астон Мартин» воздухозаборники функционируют по сути как обращённые вверх перископы, включая воронкообразное отверстие вместе с поддоном, расположенным вдоль нижнего края воздухозаборника. Сами боковые понтоны не только имеют сильно наклонный профиль, но и исключительно короткие и узкие, что подчёркивает экстремальную философию бутылочной формы.

Такой подход объясняет реализацию существенных, выдвинутых вперёд воздуховодов на кожухе двигателя, расположенных далеко от задней части автомобиля. Воздухозаборник силовой установки имеет треугольную конфигурацию, которая повторяет концепцию «Феррари» прошлого года, хотя он также напоминает текущую версию благодаря сдвоенным винглетам, расположенным с обеих сторон.

Внушительный плавник акулы венчает двигательный кожух, простираясь почти до предела задней части. Задняя секция сама по себе исключительно узкая и в своей нижней части фактически создаёт вторую оболочку вокруг компонентов коробки передач. Как передняя, так и задняя подвески — тяговые, включая многорычажные конфигурации.

Особенно примечательно расположение верхних рычагов подвески, которое демонстрирует, как задний рычаг, идущий почти горизонтально, расположен значительно выше точки крепления переднего рычага, что способствует выраженным характеристикам антиприседания. Первоначальный анализ этих первых изображений раскрывает бесчисленные оригинальные и скрытые решения по всему автомобилю, полностью оправдывая длительный период разработки, потребовавшийся для его создания.

Ньюи вновь подтвердил свою приверженность инновациям и оригинальности. Однако что касается абсолютных показателей производительности, окончательные ответы придётся ждать как минимум до предстоящих тестов в Бахрейне», — написал Филизетти в статье на RacingNews365.