Лоусон подвёл итоги тестов Формулы-1 в Барселоне для «Рейсинг Буллз»

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, которые для его коллектива уже закончены после участия в трёх допустимых днях испытаний.

«Мы просто продолжаем учиться. Мы, очевидно, делаем большие успехи, но и все остальные тоже. Машины очень, очень разные, но мы находимся в гораздо лучшем положении, чем в понедельник, и это главное. Нам просто нужно продолжать учиться и улучшать машину.

Анализируя пройденную дистанцию, у нас, честно говоря, выдались довольно хорошие тесты в плане надёжности, так что этот пункт можно отметить галочкой. Что касается ожиданий, очень сложно понять, так что точно мы не знаем, где находятся остальные. Это останется неизвестным ещё какое-то время, но главное — мы проезжаем нужные нам круги и изучаем то, что нам нужно знать о нашей машине», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.