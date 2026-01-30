Скидки
Да Кошта раскритиковал новый автодром для Формулы-Е в Майами перед этапом в США

Да Кошта раскритиковал новый автодром для Формулы-Е в Майами перед этапом в США
34-летний португальский гонщик Антониу Феликс да Кошта, выступающий за команду «Ягуар» в Формуле-Е, раскритиковал конфигурацию автодрома на «Хард Рок Стэдиум», на котором электрическая серия проведёт первый этап 31 января. В 2025-м этап в Майами прошёл на «Хомстед-Майами Спидвей».

«Я не был здесь на EVO-сессии, но краткий ответ на ваш вопрос — трасса должна быть длиннее. Я не ФИА, я не Формула-Е и не состою в этих руководящих органах, когда речь идёт о выборе конфигураций трасс. Но я надеюсь, что должна быть причина, по которой эта трасса такая короткая.

Если бы на этом этапе была система Pit Boost, то при её активации вы бы потеряли круг. Думаю, все здесь — ФИА, команды и гонщики Формулы-Е — очень самокритичны в вопросе, могли ли мы сделать лучше. Уверен, что к понедельнику мы это узнаем и внесём в случае чего изменения на следующий год. Мы здесь не для того, чтобы просто критиковать. Возможно, есть место для конструктивной критики, да, ведь наша цель просто помочь — серии, командам, гонщикам — создать лучший продукт для фанатов. Посмотрим, как пройдут эти выходные, и в случае чего сделаем лучше в следующем году», — приводит слова да Кошты издание RacingNews365.

