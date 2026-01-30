Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон оптимистично высказался о форме «Феррари» на тестах Ф-1 в Барселоне

Льюис Хэмилтон оптимистично высказался о форме «Феррари» на тестах Ф-1 в Барселоне
Комментарии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оценил форму «Феррари» на предсезонных тестах в Барселоне.

— Находится ли команда в той позиции после тестов, в которой хотела быть?
— Не знаю. Конечно, когда прибываешь на тесты, всегда надеешься на то, чтобы преодолеть большую дистанцию. Например, в четверг я проехал 85 кругов с утра, что замечательно. И это действительно заслуга всех людей на базе, которые проделали такую большую работу, чтобы обеспечить надёжность машины, по крайней мере, пока.

Так что, знаете, в прошлом году у нас было худшее начало тестов, а учитывая, что это совершенно новый регламент, сейчас всё на самом деле лучше, чем мы испытывали в прошлом. Так что я очень надеюсь, что это продолжится, — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Ньюи подтвердил приверженность инновациям». Эксперт проанализировал болид «Астон Мартин»
Материалы по теме
Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая
Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android