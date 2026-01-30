Льюис Хэмилтон оптимистично высказался о форме «Феррари» на тестах Ф-1 в Барселоне

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оценил форму «Феррари» на предсезонных тестах в Барселоне.

— Находится ли команда в той позиции после тестов, в которой хотела быть?

— Не знаю. Конечно, когда прибываешь на тесты, всегда надеешься на то, чтобы преодолеть большую дистанцию. Например, в четверг я проехал 85 кругов с утра, что замечательно. И это действительно заслуга всех людей на базе, которые проделали такую большую работу, чтобы обеспечить надёжность машины, по крайней мере, пока.

Так что, знаете, в прошлом году у нас было худшее начало тестов, а учитывая, что это совершенно новый регламент, сейчас всё на самом деле лучше, чем мы испытывали в прошлом. Так что я очень надеюсь, что это продолжится, — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.