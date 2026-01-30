Скидки
Норрис — о сезоне-2026 после чемпионства: хотел бы ещё месяц, чтобы осмыслить произошедшее

Комментарии

26-летний британский гонщик и чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», высказался по поводу короткого межсезонья между 2025 и 2026 годом.

«Да, хотел бы я ещё один месяц, чтобы расслабиться и насладиться всем за пределам спорта, осмыслить произошедшее. Было несколько недель отдыха. Это даже не ощущалось как месяц перерыва. Всего несколько недель, чтобы попытаться осознать, что случилось в прошлом году.

Это стало реальностью, моей мечтой. Я до сих пор, даже сейчас, пытаюсь просто принять это и понять, что это произошло», — приводит слова Норрисa издание RаcingNews365.

