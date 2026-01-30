Известны пилоты, которые примут участие в 1-й части финального дня тестов Ф-1 в Барселоне

Авторитетное издание PlanetF1 назвало пилотов Формулы-1, которые примут участие в утренней сессии финального дня предсезонных тестов «Королевских гонок» в Барселоне.

По данным журналистов, на трассе ожидается появление восьми коллективов — «Макларен» (Оскар Пиастри), «Ред Булл» (Макс Ферстаппен), «Феррари» (Шарль Леклер), «Хаас» (Оливер Берман), «Альпин» (Пьер Гасли), «Ауди» (Габриэл Бортолето), «Кадиллак» (Валттери Боттас) и «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо).

При этом 44-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и четырёхкратный обладатель титула Макс Ферстаппен («Ред Булл») уже выехали на трассу в Испании.

Коллективы «Рейсинг Буллз» и «Мерседес» использовали все три из пяти дозволенных дней в Испании и закончили выступление в четверг. «Уильямс» участия в тестах не принимает.