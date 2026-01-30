Скидки
Ландо Норрис объяснил, почему чувствует себя уверенно перед стартом сезона-2026 Ф-1

26-летний британский гонщик и чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», объяснил свою уверенность перед стартом нового сезона, в котором в силу вступает новый технический регламент.

«Я в предвкушении всего, что будет в этом году. Так что пора снова за работу, и теперь мы должны попытаться повторить всё сначала. Чемпионство делает меня счастливым, даёт мне хорошую уверенность перед этим сезоном. Но теперь всё так отличается, нас всех ждёт такой большой вызов с новым регламентом и всеми изменениями в этом году. Но я чувствую себя хорошо. Я счастлив, что совершил нечто огромное в своей жизни», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

