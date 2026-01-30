Скидки
Видео: болид «Феррари» SF-26 на тестах Формулы-1 в Барселоне

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором их болид SF-26 принимает участие в предсезонных тестах «Королевских гонок» в Барселоне.

В данный момент на испанском автодроме проходит последний день тестов в Барселоне. Всего в Каталонию прибыло 10 из 11 команд, каждой из которых разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в заездах.

В последний пятый день участвует восемь коллективов — «Макларен» (Оскар Пиастри), «Ред Булл» (Макс Ферстаппен), «Феррари» (Шарль Леклер), «Хаас» (Оливер Берман), «Альпин» (Пьер Гасли), «Ауди» (Габриэл Бортолето), «Кадиллак» (Валттери Боттас) и «Астон Мартин» (Фернандо Алонсо).

