Лэнс Стролл прокомментировал первый выезд «Астон Мартин» на тестах Ф-1 в Барселоне

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал первый выезд британского болида AMR26 на предсезонных тестах в Барселоне.

«Ощущения были хорошими, приятно снова оказаться в машине после нескольких недель перерыва. Все проделали отличную работу по подготовке машины [в четверг]. Это был долгий день для всех механиков и каждого в команде, которые выкладывались на полную, чтобы подготовить болид к выезду. Мы проехали несколько кругов в конце дня, и ощущения были хорошими», — приводит слова Стролла издание Sky Sports.

Британская команда появилась на трассе в четверг, 29 января, и в пятницу, 30-го. Из трёх разрешённых дней для участия в тестах они использовали только два.