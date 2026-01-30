Скидки
Леклер — лучший в 1-й половине 5-го дня тестов в Испании, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Комментарии

Испанское автоспортивное издание SoyMotor опубликовало информацию в социальной сети Х с итогами первой половины финального пятого дня предсезонных тестов Формулы-1 на автодроме в Барселоне. Быстрейший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, больше всего кругов за четыре часа проехал представитель «Хааса» Оливер Берман.

Результаты первой части финального дня тестов Формулы-1 в Барселоне (количество кругов):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.653 (79 кругов).
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.446 (79).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:18.285 (69).
4. Оливер Берман («Хаас») — 1:18.423 (105).
5. Пьер Гасли («Альпин») — ​​1:19.754 (78).
6. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:20.179 (64).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:20.795 (49).
8. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:22.790 (33).

