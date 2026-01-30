Педро Акоста может стать напарником Марка Маркеса в «Дукати» в 2027-м — Motorsport

21-летний испанский мотогонщик Педро Акоста, выступающий в MotoGP за команду «КТМ», может стать напарником восьмикратного чемпиона серии Марка Маркеса, перейдя в 2027-м в «Дукати», сообщили в издании Motorsport.

По данным журналистов, соглашение между итальянским коллективом и испанским гонщиком уже достигнуто и ожидается лишь окончательная шлифовка пунктов контракта Маркеса. Как только это будет завершено, последует серия официальных анонсов, вероятно, до стартового этапа чемпионата 2026 года в начале марта.

Менеджмент нынешнего напарника Марка Франческо Баньяи уже ищет новое место для продолжения карьеры итальянца, который, по данным журналистов, подойдёт любому коллективу, но его ожидают в VR46. При этом не исключено, что он станет напарником Фабио Куартараро в «Хонде».