Экс-пилот Формулы-1 Брандл объяснил, почему ему нравятся болиды для сезона-2026

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался по поводу новых болидов, которые были разработаны под технический регламент, вступивший в силу в 2026-м.

«На самом деле, все машины теперь выглядят чуть элегантнее. Я знаю, что по мере доработки на них появятся различные дополнительные элементы, но, как нам известно, они стали немного компактнее. Мне нравится их силуэт, и, кажется, они звучат тоже немного лучше — теперь, когда у них нет MGU-H.

У них большой угол наклона шасси, задняя часть заметно приподнята на медленных поворотах. Так что в целом машины мне вполне нравятся», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.