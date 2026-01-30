Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1 Брандл объяснил, почему ему нравятся болиды для сезона-2026

Экс-пилот Формулы-1 Брандл объяснил, почему ему нравятся болиды для сезона-2026
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался по поводу новых болидов, которые были разработаны под технический регламент, вступивший в силу в 2026-м.

«На самом деле, все машины теперь выглядят чуть элегантнее. Я знаю, что по мере доработки на них появятся различные дополнительные элементы, но, как нам известно, они стали немного компактнее. Мне нравится их силуэт, и, кажется, они звучат тоже немного лучше — теперь, когда у них нет MGU-H.

У них большой угол наклона шасси, задняя часть заметно приподнята на медленных поворотах. Так что в целом машины мне вполне нравятся», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.

Материалы по теме
Леклер — лучший в 1-й половине 5-го дня тестов в Испании, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Джордж Расселл был удивлён работой двигателей конкурентов на тестах Ф-1 в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android