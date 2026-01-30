В Mercedes-Benz обновили S-Сlass к 140-летию первого автомобиля Карла Бенца

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый седан S-Class седьмого поколения (W223). По словам создателей, инженеры обновили более половины компонентов модели, а премьера новинки приурочена к 140-летию появления Benz Patent-Motorwagen, первого в истории коммерческого автомобиля.

Обновлённый Mercedes-Benz S-Class Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz S-Class получил переработанную внешность с увеличенной радиаторной решёткой, которая, как и трёхлучевая звезда на капоте, оснащена подсветкой. Кроме того, дизайнеры изменили передние бамперы, а фонари передней оптики представляют собой конфигурацию из двух трёхлучевых звёзд. В салоне автомобиля установлена новая приборная панель MBUX Superscreen, а управляются электронные системы машины обновлённой операционной системой MB.OS.

Обновлённый Mercedes-Benz S-Class Фото: Mercedes-Benz

В базовой комплектации автомобиль оснащается пневматической подвеской Airmatic, но при желании можно установить систему E-Active Body Control. Обе получили интеллектуальную систему демпфирования, которая автоматически реагирует на неровности дороги. В стандартной комплектации модель обладает системой подруливания задними колёсами на 4,5°, но доступна и версия с поворотом на 10°. Также обновлённый S-Class обладает улучшенной системой полуавтономного движения MB.Drive Assist.

Обновлённый Mercedes-Benz S-Class Фото: Mercedes-Benz

Существенные изменения претерпела и гамма двигателей S-Class. Так, вершиной линейки станет Mercedes-Benz S 580 4MATIC с обновлённым M 177 Evo V8 с двойным турбонаддувом мощностью 395 кВт (537 л. с.). Модели Mercedes-Benz S 450 4MATIC и S 500 4MATIC оснащаются шестицилиндровым бензиновым двигателем M 256 Evo с увеличенным крутящим моментом — в первом случае он выдаёт 280 кВт (381 л. с.), а во втором — 330 кВт (449 л. с.).

Интерьер обновлённого Mercedes-Benz S-Class Фото: Mercedes-Benz

Автомобили Mercedes‑Benz S 580 e 4MATIC и S 450 e оснащаются подключаемой гибридной силовой установкой суммарной отдачей 430 кВт (585 л. с.) и 320 кВт (435 л. с.). Кроме того, шестицилиндровым дизельным двигателем OM 656 Evo комплектуются S 350 d 4MATIC (227 кВт (309 л. с.)) и S 450 d 4MATIC (266 кВт (362 л. с.)). Также будет доступен автомобиль с шестилитровым битурбо V12 — он будет устанавливаться на бронированную модель S 680 GUARD 4MATIC.