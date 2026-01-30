В «Астон Мартин» высказались о преследуемых задачах в последние дни тестов Ф-1 в Барселоне

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак высказался об участии коллектива в предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.

«Нам нужно начинать работу. В четверг был, по сути, только ввод в эксплуатацию, обкатка машины. Не стоит забывать, что сейчас речь идёт о накоплении количества пройденных кругов и выполнении серий заездов. Нам нужно научиться работать вместе, интегрировать силовую установку «Хонды» и извлечь максимальную пользу из дня», — приводит слова Крака Sky Sports.

Результаты первой части финального дня тестов Формулы-1 в Барселоне (количество кругов):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.653 (79 кругов).

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.446 (79).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:18.285 (69).

4. Оливер Берман («Хаас») — 1:18.423 (105).

5. Пьер Гасли («Альпин») — ​​1:19.754 (78).

6. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:20.179 (64).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:20.795 (49).

8. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:22.790 (33).