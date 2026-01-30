Бортолето: не так много кругов, как хотелось, но день прошёл позитивно

Пилот команды «Ауди» Габриэл Бортолето оценил свою работу в пятый день предсезонных тестов в Барселоне как положительную, несмотря на технические проблемы в начале дня.

«День прошёл позитивно. В начале дня мы потеряли несколько часов из-за возникших неполадок, но как только мы их устранили, смогли выполнить серию хороших заездов. В общей сложности мы накрутили 50 кругов. Конечно, не так много, как хотелось бы, но для меня это уже начало, потому что в первый день я вообще не выезжал. Очень важно, что мы смогли лучше понять нашу машину, а также накатать необходимый километраж на машине и силовом агрегате», — приводит слова Бортолето издание Sky Sports.