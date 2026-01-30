The Race объяснил причину появления синего сигнального огня на новом «Астон Мартин»

Новый болид «Астон Мартин» AMR26, дебютировавший на тестах в Барселоне, имеет синий сигнальный огонь на корме вместо стандартного красного. The Race выяснил причину этого технического решения.

Согласно информации, полученной из других команд, «Астон Мартин» предупредила соперников, что часть её тестовой программы будет выполняться с ограничением максимальной скорости на прямых. Синий огонь служил предупреждением для пилотов, следующих позади, чтобы они не ожидали от машины высокой скорости и не оказались в опасной близости.

Такое ограничение скорости могло быть связано с целями сбора аэродинамических данных или желанием не перегружать компоненты новой машины на раннем этапе. Это подтверждалось очень медленными кругами Лэнса Стролла в четверг (в районе 1:40, что почти на 30 секунд медленнее лучшего времени тестов) и сдержанным поведением машины Фернандо Алонсо на главной прямой в пятницу утром.

Когда программа тестов продвинулась дальше этапа ограничения скорости, «Астон Мартин» вернулся к стандартным красным мигающим огням на задних крыльях, что указывало на нормальный скоростной режим.

По спортивному регламенту ФИА синий огонь должен использоваться на машинах, которыми управляют пилоты без суперлицензии, что к опытным Строллу и Алонсо не относится. В «Астон Мартин» не стали комментировать детали своей тестовой программы.