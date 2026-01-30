У команды Формулы-1 «Уильямс» появился новый крупный спонсор

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о заключении долгосрочного партнёрского соглашения с финансовым гигантом BNY (The Bank of New York Mellon Corporation). Логотип компании появится на комбинезонах пилотов, бортах, каркасе безопасности и шасси болида FW48 Карлоса Сайнса и Алекса Албона. Презентация ливреи с новым партнёром состоится 3 февраля.

«Мы рады приветствовать BNY в нашей команде на сезон 2026 года и далее. Наша команда стремится к долгосрочному успеху, и мы с нетерпением ждём возможности работать с BNY, чтобы продвигать новые способы мышления и использовать возможности будущего как на гоночной трассе, так и на мировых рынках», — приводит слова руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза пресс-служба команды.

Партнёрство приурочено к началу новой эры технического регламента Формулы-1 в 2026 году. Компании планируют совместные мероприятия для клиентов и сообщества BNY в ключевых финансовых центрах мира, используя растущую популярность Формулы-1 среди финансовой аудитории.