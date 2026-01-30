Скидки
Усэйн Болт ведёт переговоры о вхождении в состав инвесторов команды Формулы-E

Усэйн Болт ведёт переговоры о вхождении в состав инвесторов команды Формулы-E
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт рассказал, что ведёт переговоры о том, чтобы стать инвестором одной из команд чемпионата Формулы-Е. Легендарный спринтер, присутствовавший на мероприятии титульного партнёра серии ABB в Майами перед предстоящим этапом, подтвердил, что эта тема активно обсуждается в его окружении.

«Идут переговоры — сейчас главное собрать подходящую команду, чтобы проект наконец стартовал. Мы с моими коллегами обязательно это обсудим. И, как я уже говорил, это перспективное направление — присоединиться к делу, которое уже набрало обороты и развивается правильно. Важно всё грамотно организовать, вывести на верный путь и оценить, будет ли это правильным решением», — приводит слова Болта издание RacingNews365.

