Дональд Трамп подписал указ о проведении гонки IndyCar в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, официально подтверждающий планы по проведению этапа чемпионата IndyCar на городской трассе в центре Вашингтона в 2026 году. Об этом сообщает Motorsport.

Гонка, получившая название America 250 Grand Prix, приурочена к празднованию 250-летия независимости США. В указе мэру Вашингтона Мюриэл Баузер поручено сотрудничать с администрацией президента, а министерствам транспорта и внутренних дел совместно с IndyCar — разработать планировку трассы и найти финансирование для мероприятия.

Запланировано, что гонка пройдёт в выходные 21-23 августа, между этапами в Маркхэме (Онтарио) и на трассе «Милуоки Майл» (Висконсин). Организация соревнования в сердце столицы представит логистический вызов, особенно с учётом запрета на рекламу на территории Капитолия.

«Президент Трамп оказал невероятную честь нашему виду спорта, и мы благодарны за его доверие и поддержку, пока IndyCar готовится почтить нашу страну великолепным гоночным зрелищем», — заявил владелец серии Роджер Пенске в комментарии NBC News.

Пенске, награждённый Трампом Президентской медалью Свободы в 2019 году, присутствовал при подписании указа в Овальном кабинете. Трамп выразил уверенность, что гонка сможет установить рекорд посещаемости. Идея возникла после публикации министром транспорта Шоном Даффи ИИ-ролика с гонками вокруг Национальной аллеи, который репостнул в социальных сетях президент.