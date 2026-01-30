Хэмилтон показал лучшее время недели в пятый день тестов в Барселоне

В пятый и заключительный день закрытых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон установил лучшее время всей тестовой недели.

Хэмилтон, работавший в дневной сессии, показал результат 1:16.348 на 63-м круге, опередив чемпиона мира Ландо Норриса на «Макларене» (1:16.594). Утром лучшим был напарник Хэмилтона Шарль Леклер (1:16.653), который в итоге стал третьим по показателям времени за весь день.

Итоговые результаты пятого дня:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:16.348, 63 круга;

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.594, 83 круга;

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.653, 78 кругов;

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.446, 80 кругов;

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.586, 118 кругов;

6. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.707, 160 кругов;

7. Эстебан Окон («Хаас») — 1:18.393, 85 кругов;

8. Оливер Берман («Хаас») — 1:18.423, 106 кругов;

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:19.870, 78 кругов;

10. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:20.179, 66 кругов;

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:20.795, 61 круг;

12. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:20.920, 54 круга.

Теперь команды готовятся к официальным предсезонным тестам в Бахрейне, которые стартуют 11 февраля.