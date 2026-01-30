«Мерседес» лидирует по пройденным кругам среди команд и моторов в Барселоне

По итогам пяти дней предсезонных тестов в Барселоне команда «Мерседес» и её силовая установка уверенно лидируют по общему количеству пройденных кругов. Статистику опубликовало издание Formula Directa.

Фото: Formula Directa

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».

Напомним, в пятый день тестов лучший результат показал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (1:16.348).