Министр транспорта США: американцы смогут бесплатно посмотреть автогонку IndyCar в столице

Министр транспорта США Шон Даффи прокомментировал подписанный президентом Дональдом Трампом указ о проведении этапа IndyCar в Вашингтоне в 2026 году.

«Это будет потрясающе. Американцы смогут бесплатно приехать в столицу своей страны и посмотреть великолепную автогонку. Свобода, Америка, скорость и автогонки — что может быть более американским, чем это?» — приводит слова Даффи издание Fox News.

Гонка Freedom 250 Grand Prix (ранее Motorsport передавал, что она будет называться America 250 Grand Prix) станет частью празднования 250-летия независимости США и запланирована на 21-23 августа 2026 года. Организаторам предстоит решить логистические вопросы, включая запрет на коммерческую рекламу на территории Капитолия.