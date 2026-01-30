Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Министр транспорта США: американцы смогут бесплатно посмотреть автогонку IndyCar в столице

Министр транспорта США: американцы смогут бесплатно посмотреть автогонку IndyCar в столице
Комментарии

Министр транспорта США Шон Даффи прокомментировал подписанный президентом Дональдом Трампом указ о проведении этапа IndyCar в Вашингтоне в 2026 году.

«Это будет потрясающе. Американцы смогут бесплатно приехать в столицу своей страны и посмотреть великолепную автогонку. Свобода, Америка, скорость и автогонки — что может быть более американским, чем это?» — приводит слова Даффи издание Fox News.

Гонка Freedom 250 Grand Prix (ранее Motorsport передавал, что она будет называться America 250 Grand Prix) станет частью празднования 250-летия независимости США и запланирована на 21-23 августа 2026 года. Организаторам предстоит решить логистические вопросы, включая запрет на коммерческую рекламу на территории Капитолия.

Материалы по теме
Дональд Трамп подписал указ о проведении гонки IndyCar в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android