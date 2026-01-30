Макс Ферстаппен высказался об итогах шейкдауна в Барселоне для «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предсезонные тесты в Барселоне, на которых использовалась новая силовая установка команды, отметив прогресс, но указав на необходимость дальнейшей работы перед началом сезона-2026. В пятницу нидерландец выполнил 118 кругов.

«Было приятно вернуться на трассу на этой неделе. В первый день я не смог проехать много кругов из-за погоды, однако пятница прошла хорошо. Сегодня мы проехали достаточно, и это было действительно важно.

Всё ещё находится в стадии разработки, но мы довольно хорошо стартовали. Нам нужно время, чтобы понять двигатель и внести изменения в настройки, поэтому мы старались проехать как можно больше кругов и попробовать как можно больше вещей за день.

Это сложная формула, которую нужно правильно понять всем, а это значит, что нам ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы отправимся в Бахрейн. Мы продолжим работу там», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.