Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен высказался об итогах шейкдауна в Барселоне для «Ред Булл»

Макс Ферстаппен высказался об итогах шейкдауна в Барселоне для «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал предсезонные тесты в Барселоне, на которых использовалась новая силовая установка команды, отметив прогресс, но указав на необходимость дальнейшей работы перед началом сезона-2026. В пятницу нидерландец выполнил 118 кругов.

«Было приятно вернуться на трассу на этой неделе. В первый день я не смог проехать много кругов из-за погоды, однако пятница прошла хорошо. Сегодня мы проехали достаточно, и это было действительно важно.

Всё ещё находится в стадии разработки, но мы довольно хорошо стартовали. Нам нужно время, чтобы понять двигатель и внести изменения в настройки, поэтому мы старались проехать как можно больше кругов и попробовать как можно больше вещей за день.

Это сложная формула, которую нужно правильно понять всем, а это значит, что нам ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы отправимся в Бахрейн. Мы продолжим работу там», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Сейчас читают:
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android