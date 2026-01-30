Скидки
Алонсо поделился первыми впечатлениями от новой машины «Астон Мартин» на тестах

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо подвёл итоги закрытых предсезонных тестов Формулы-1, которые проходили с понедельника по пятницу в Барселоне. «Астон Мартин» вышли на трассу в четверг и пятницу и в итоге откатали только 65 кругов.

«Всегда особенный момент — впервые вести новую машину, особенно в начале нового цикла регламента. За годы я пережил множество изменений в Формуле-1, и ты быстро понимаешь, в каком направлении движется машина. Мы выполнили солидную программу с большим километражем, что сейчас является главным приоритетом. Это ещё самые ранние дни, и у нас много работы, прежде чем мы отправимся в Мельбурн в марте», — приводит слова Алонсо издание Grand Prix 247.

