Льюис Хэмилтон — о машинах 2026 года: это поколение веселее в управлении

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон вынес вердикт новому поколению болидов после завершающего дня предсезонных тестов в Барселоне.

Британец, который в пятницу показал лучшее время недели за рулём «Феррари», заявил, что уже чувствует себя комфортнее по сравнению с предыдущим поколением машин с граунд-эффектом. По его словам, новые автомобили больше соответствуют его стилю вождения.

«Это поколение машин на самом деле немного веселее в управлении. Они склонны к избыточной поворачиваемости, резкие, с пробуксовкой. Их немного проще поймать, и я определённо могу сказать, что получаешь больше удовольствия.

Мы не обманываем себя, мы знаем, что нам есть над чем работать. «Мерседес» тоже отлично поработал. Думаю, «Ред Булл» и «Хаас» также провели хорошие заезды, поэтому мы не знаем точно, где находимся. Но я думаю, что первая неделя выдалась удачной, и мы действительно можем начать с этого», — приводит слова Хэмилтона издание The Race.

