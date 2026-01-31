Ферстаппен признался журналисту, что болел во время предсезонных тестов в Барселоне

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 нидерландский пилот Макс Ферстаппен подтвердил, что выступал на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходили с 26 по 30 января, будучи нездоровым. Об этом сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен.

«Он выглядел, как человек, больной гриппом», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Сам Ферстаппен подтвердил журналисту это наблюдение, отметив, что по приезде в Бахрейн для следующих тестов пройдёт дополнительные медицинские обследования.

Зимние тесты продолжатся в Бахрейне через полторы недели — команды ждут две трёхдневные серии. Первая из них пройдёт с 11 по 13 февраля, вторая — с 18-го по 20-е число.