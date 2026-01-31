Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен признался журналисту, что болел во время предсезонных тестов в Барселоне

Ферстаппен признался журналисту, что болел во время предсезонных тестов в Барселоне
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 нидерландский пилот Макс Ферстаппен подтвердил, что выступал на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходили с 26 по 30 января, будучи нездоровым. Об этом сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен.

«Он выглядел, как человек, больной гриппом», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Сам Ферстаппен подтвердил журналисту это наблюдение, отметив, что по приезде в Бахрейн для следующих тестов пройдёт дополнительные медицинские обследования.

Зимние тесты продолжатся в Бахрейне через полторы недели — команды ждут две трёхдневные серии. Первая из них пройдёт с 11 по 13 февраля, вторая — с 18-го по 20-е число.

Сейчас читают:
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android