Ландо Норрис дал оценку прошедшим предсезонным тестам в Барселоне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завершил предсезонные тесты в Барселоне, показав второй результат в последний день заездов. В пятницу британец, выступающий в новом сезоне под номером 1, проехал 86 кругов (около 400,5 км) на трассе «Барселона-Каталунья». Всего за три дня тестирования пилот накатал 163 круга.

«Сегодня был очень полезный день, и оказалось здорово снова сесть за руль. Я благодарен всей команде за их усердную работу и поддержку. Мне очень приятно снова пилотировать «Макларен» в этом году, и впервые выйти на трассу под номером 1 было особенным моментом для всех нас на протяжении всего шейкдауна.

Мы определили возможности и области для улучшения и с нетерпением ждём, что сможем сделать в Уокинге, готовясь к Бахрейну. На этой неделе нам предстоит многому научиться на симуляторе, и я с нетерпением жду начала работы над этим. Эти машины определённо требуют нового подхода к мышлению и вождению, и чем больше времени мы уделим этой работе, тем лучше будем готовы к старту сезона», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

