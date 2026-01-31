Скидки
Пиастри — о своих ощущениях после тестов: начинаю чувствовать, какая машина на самом деле

Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги заключительного дня предсезонных тестов в Барселоне, в рамках которых команда накатала 1355 км.

«Сегодня оказался намного более гладкий день, чем наши первые два. Было хорошо набрать солидное количество кругов и войти в ритм. Я начинаю чувствовать, какая эта машина на самом деле, и мы уже опробовали множество конфигураций и настроек, чтобы понять её поведение в формате гоночного уикенда.

Впереди ещё многое предстоит изучить, особенно в части силовой установки. Вместе с [«Мерседес»] HPP (компания, которая производит двигатели для гоночных автомобилей Формулы-1. — Прим. «Чемпионата») мы работаем над углублением понимания, чтобы извлечь максимальную производительность. Обратная связь от меня и Ландо оказывается ценной», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

