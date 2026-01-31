Никита Бедрин вошёл в топ-5 на тестах новичков Формулы-Е в Майами

20-летний российский автогонщик Никита Бедрин показал пятый результат по времени в ходе тестов новичков Формулы-Е в Майами, которые прошли 30 января. Ранее о его участии объявила пресс-служба команды DS Penske. Лучший результат показал британец Зак О'Салливан (Envision Racing).

Результаты тестов новичков Формулы-Е в Майами:

1. Зак О'Салливан (Великобритания, Envision Racing) — 55.810;

2. Тео Пуршер (Франция, Citroen Racing) +0.093;

3. Габриэле Мини (Италия, Nissan) +0.111;

4. Пепе Марти (Испания, Cupra Kiro) +0.323;

5. Никита Бедрин (Россия, DS Penske) +0.435.

