Инсайдеры из BBC Sport дали первые прогнозы на расклад сил в сезоне-2026 Формулы-1

Предсезонные тесты в Барселоне, завершившиеся в пятницу, позволили получить первые, пока крайне приблизительные, намёки на расклад сил в новом сезоне Формулы-1. Об этом сообщает BBC Sport.

Основное мнение экспертов — «Мерседес», который и до тестов считался фаворитом, подтвердил свои сильные позиции. Команда накатала больше всех кругов, а её машина произвела сильное впечатление на конкурентов. При этом Льюис Хэмилтон показал лучшее время недели за рулём «Феррари», опередив Джорджа Расселла на 0,097 секунды.

По неофициальным данным, за «Мерседесом» идут «Феррари», «Макларен» и «Ред Булл» в одной конкурентной группе. «Альпин», перешедшая на моторы «Мерседеса», совершила шаг вперёд, составив середину пелотона вместе с «Рейсинг Буллз» и «Хаасом». Новая заводская команда «Ауди» столкнулась с проблемами надёжности, а «Кадиллак» оказался позади всех.

Особое внимание привлёк новый «Астон Мартин» — первая машина команды, созданная под руководством легендарного Эдриана Ньюи. Автомобиль, появившийся лишь в четверг, «отличается рядом уникальных решений», но смог совершить лишь 61 круг в пятницу с Фернандо Алонсо за рулём.

Официальные предсезонные тесты пройдут в Бахрейне в феврале, где картина может серьёзно измениться.

