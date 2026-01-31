«Альпин» может завершить выступления в WEC и закрыть базу в Вири-Шатийон — The Race

Присутствие концерна «Рено» в автоспорте может быть существенно сокращено в ближайшие годы. Как сообщает The Race, существует высокая вероятность того, что сезон-2026 станет последним для команды «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

По информации источника, также под вопросом находится дальнейшее участие бренда «Дачия» в ралли-марафоне «Дакар». Несмотря на победу экипажа Нассера Аль-Аттии на «Дакаре»-2026, проект рассматривается как краткосрочный.

Кроме того, «Рено» изучает возможность закрытия базы в Вири-Шатийон. На объекте, ранее занимавшемся разработкой двигателей Формулы-1, работают от 300 до 350 сотрудников. После отказа концерна от собственной моторной программы в Формуле-1 с 2026 года содержание базы без крупного инженерного проекта становится экономически затруднительным.

Также отмечается, что сохраняются сомнения в целесообразности дальнейшего развития бренда «Альпин» как самостоятельного подразделения. Несмотря на то что продажи дорожных автомобилей в 2025 году выросли более чем в два раза, бренд, по данным The Race, по-прежнему остаётся убыточным.

Ситуация также затрагивает будущее команды «Альпин» в Формуле-1. В материале указывается, что в среднесрочной перспективе возможны изменения, включая очередное переименование команды.