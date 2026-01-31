Льюис Хэмилтон подвёл итоги тестов «Феррари» в Барселоне перед сезоном-2026 Ф-1

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятидневных тестов в Барселоне, по итогам которых он показал лучшее время за рулём болида «Феррари» образца 2026 года.

«Это была очень продуктивная и приятная неделя. За зиму была проделана огромная работа — как лично мной, так и всей командой, и здорово видеть, что это отражается в том пробеге, который мы смогли проехать без серьёзных проблем.

Заезды в дождевых условиях в начале тестов оказались ценным опытом, особенно с новой машиной, и в целом это был уверенный старт. Нам ещё предстоит многому научиться и проделать большой объём работы, но атмосфера в команде позитивная и сосредоточенная. Теперь мы проанализируем все собранные данные и будем тщательно готовиться к тестам в Бахрейне», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.