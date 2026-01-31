Скидки
В «Мерседесе» обозначили планы на предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне

В «Мерседесе» обозначили планы на предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о планах команды на предстоящие тесты в Бахрейне. После успешного шейкдауна в Барселоне, где команда накатала 502 круга, «Мерседес» выполнил все поставленные задачи по первоначальной проверке нового болида W17. В Бахрейне, где пройдут две сессии тестов (11–13 и 18–20 февраля), фокус сместится на поиск скорости.

«В Бахрейне мы перейдём к более глубокому изучению настроек, попыткам понять, как вывести машину в правильное рабочее окно. Здесь [в Барселоне] вы тоже можете работать с настройками, но тут так холодно, что это нерелевантно для гоночных трасс. Бахрейн будет гораздо лучшим местом, чтобы проверить, что машина хорошо работает при высоких температурах — как с точки зрения производительности шасси, так и с точки зрения эффективности систем», — приводит слова Шовлина издание RacingNews365.

Он добавил, что финальная сессия тестов будет посвящена непосредственной подготовке к первому Гран-при сезона, включая симуляции квалификации и гонки.

