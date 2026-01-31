Скидки
Фернандо Алонсо — об Эдриане Ньюи: он постоянно чему-то нас учит

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился первыми впечатлениями от работы с легендарным конструктором Эдрианом Ньюи после тестов на трассе «Барселона-Каталунья». В пятницу испанец провёл первый полный день за рулём нового AMR26, который стал первым проектом Ньюи в команде.

«Все мы очень мотивированы, когда видим его в боксах, когда он уделяет внимание каждой детали. Я смотрю на механиков — на лица всех, кто наблюдает за ним и пытается уловить что-то, что он сказал о машине или что хотел бы улучшить. Так происходит всегда. Он постоянно чему-то нас учит», — приводит слова Алонсо испанская газета Mundo Deportivo.

