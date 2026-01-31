«Астон Мартин» отменил съёмочный день в Барселоне и вернулся на базу

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» отменила съёмочный день, который планировала провести в субботу на трассе «Барселона-Каталунья», и вернулась на свою базу в Сильверстоун. Об этом сообщает испанский журналист Фабио Марчи.
Накануне представители «Астон Мартин» заявляли о намерении провести дополнительные заезды после трёхдневного шейкдауна.
Ранее в пятницу команда провела свой первый полноценный тестовый день с новым болидом AMR26, за рулём которого находился Фернандо Алонсо. Испанец отметил особую атмосферу в гараже, связанную с присутствием нового технического директора Эдриана Ньюи.
График оставшихся презентаций команд Формулы-1:
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».