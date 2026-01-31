Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» отменил съёмочный день в Барселоне и вернулся на базу

«Астон Мартин» отменил съёмочный день в Барселоне и вернулся на базу
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» отменила съёмочный день, который планировала провести в субботу на трассе «Барселона-Каталунья», и вернулась на свою базу в Сильверстоун. Об этом сообщает испанский журналист Фабио Марчи.

Накануне представители «Астон Мартин» заявляли о намерении провести дополнительные заезды после трёхдневного шейкдауна.

Ранее в пятницу команда провела свой первый полноценный тестовый день с новым болидом AMR26, за рулём которого находился Фернандо Алонсо. Испанец отметил особую атмосферу в гараже, связанную с присутствием нового технического директора Эдриана Ньюи.

График оставшихся презентаций команд Формулы-1:

2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Материалы по теме
The Race объяснил причину появления синего сигнального огня на новом «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android