«Приятно удивлены». «Рейсинг Буллз» — о дебюте с новым мотором «Ред Булл»

Комментарии

Глава команды «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн дал высокую оценку работе нового силового агрегата «Ред Булл», дебютировавшего на предсезонных тестах в Барселоне.

«Для нас это была огромная кривая обучения, новый производитель силовых установок — «Ред Булл» с партнёром «Форд» — проделал невероятную работу. Весь силовой агрегат работал очень, очень надёжно. Я не скажу, что мы ожидали проблем, но мы были приятно удивлены тем, как всё прошло. Это позволило нам просто заниматься своей программой», — приводит слова Пермейна издание RacingNews365.

Команда «Рейсинг Буллз» завершила свой трёхдневный шейкдаун в четверг и теперь готовится к официальным предсезонным тестам в Бахрейне, которые пройдут в два этапа: 11–13 и 18–20 февраля. По словам Пермейна, команда отправляется туда с «очень насыщенной программой».

Новости. Авто
