Расселл — о болиде 2026 года: с нашими спинами будет полный порядок

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что проблема дельфинирования (эффекта подпрыгивания), мучившая команду в предыдущем цикле регламента, полностью устранена в новых машинах 2026 года. Британец, который вместе с напарником Кими Антонелли накатал на тестах в Барселоне более 500 кругов, отметил, что это положительно скажется на физическом состоянии гонщиков.

«Машина приятна в управлении. Никаких серьёзных проблем, никакого дельфинирования — и это просто замечательно для всех нас, с нашими спинами будет полный порядок. В целом, удачные несколько дней», — приводит слова Расселла издание Planet F1.

При этом он подчеркнул, что высокая надёжность болида W17 не гарантирует его конкурентоспособности по скорости и ситуация может сильно измениться к официальным тестам в Бахрейне, которые пройдут 11–13 февраля.