Мартин Брандл: Пиастри вернётся в сезоне-2026 с жаждой реванша

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл предрёк, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри в сезоне-2026 покажет себя ещё сильнее, чем в прошлом году.

«Думаю, он вернётся с жаждой реванша, если честно. Прошлый год для него был отчасти болезненным, отчасти блестящим. Он многому научился. Я думаю, он признаёт, что на трассах с очень низким сцеплением не выжимает максимум из машины и шин. Но некоторые его победы были настолько доминирующими и впечатляющими, что он многое из этого вынесет», — приводит слова Брандла издание Planet F1.

Комментатор также отметил работоспособность и конкурентный характер Пиастри, добавив, что, по его мнению, гонщик сделает большой шаг вперёд в новом сезоне.