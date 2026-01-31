Скидки
«Чем я могу помочь?» Ваулз — о реакции Сайнса на пропуск предсезонных тестов в Барселоне

«Чем я могу помочь?» Ваулз — о реакции Сайнса на пропуск предсезонных тестов в Барселоне
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс предложил команде свою помощь после того, как она пропустила предсезонный шейкдаун в Барселоне из-за задержек с подготовкой нового болида FW48. Руководитель команды Джеймс Ваулз рассказал, что первой реакцией испанского гонщика было желание поддержать коллектив.

«Карлос с момента нашего разговора первым делом спросил: «Чем я могу помочь? Я с вами и поддерживаю вас». Он, как и я, расстроен. Мы здесь, чтобы участвовать в гонках или тестах в это время, но у нас не получилось», — приводит слова Ваулза издание Planet F1.

«Уильямс» стал единственной командой, которая не смогла представить новую машину на тестах в Барселоне. Команда планирует дебютировать с FW48 уже на официальных предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 11–13 февраля.

