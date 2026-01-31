Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: надеюсь, команда прислушалась к Хэмилтону и Леклеру во время зимних каникул

Экс-пилот Ф-1: надеюсь, команда прислушалась к Хэмилтону и Леклеру во время зимних каникул
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказал мнение, что команде «Феррари» было важно учесть пожелания своих гонщиков Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера во время зимнего перерыва.

«Мы знаем, что у них два великих гонщика, два очень опытных гонщика, к которым команда должна прислушиваться. Надеюсь, они прислушались к ним во время зимних каникул, или даже раньше, и направили свою энергию на то, чтобы дать гонщикам то, что они чувствуют нужным на трассе», — приводит слова Дэвидсона издание RacingNews365.

Напомним, в пятый и заключительный день закрытых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон установил лучшее время всей тестовой недели. Утром в пятницу лучшим был напарник Хэмилтона Шарль Леклер (1:16.653), который в итоге стал третьим по показателям времени за весь день.

Сейчас читают:
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android