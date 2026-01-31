Линдблад высказался о работе двигателя «Ред Булл» на тестах в Барселоне

Британский пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался об итогах предсезонных тестов в Барселоне.

«Если говорить о километраже и прочих подобных вещах, то всё сложилось лучше, чем мы ожидали. Всё это время у нас была неопределённая ситуация с силовой установкой. Как вы знаете, последний раз моторный регламент менялся в 2014 году. Тогда всему пелотону было сложно. Так что я хочу поблагодарить всех, потому что двигатель работал очень хорошо. Всё прошло гладко, мы проехали большую дистанцию и собрали много данных – больше, чем мы ожидали.

На следующей неделе нас ждёт упорная работа. Очевидно, что команда будет изучать данные, чтобы разобраться в том, что нам удалось узнать. Я постараюсь помочь в определении дальнейшего направления развития машины перед тестовыми сессиями в Бахрейне», — приводит слова Линдблада Motorsport Week.