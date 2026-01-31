Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Линдблад высказался о работе двигателя «Ред Булл» на тестах в Барселоне

Линдблад высказался о работе двигателя «Ред Булл» на тестах в Барселоне
Комментарии

Британский пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался об итогах предсезонных тестов в Барселоне.

«Если говорить о километраже и прочих подобных вещах, то всё сложилось лучше, чем мы ожидали. Всё это время у нас была неопределённая ситуация с силовой установкой. Как вы знаете, последний раз моторный регламент менялся в 2014 году. Тогда всему пелотону было сложно. Так что я хочу поблагодарить всех, потому что двигатель работал очень хорошо. Всё прошло гладко, мы проехали большую дистанцию и собрали много данных – больше, чем мы ожидали.

На следующей неделе нас ждёт упорная работа. Очевидно, что команда будет изучать данные, чтобы разобраться в том, что нам удалось узнать. Я постараюсь помочь в определении дальнейшего направления развития машины перед тестовыми сессиями в Бахрейне», — приводит слова Линдблада Motorsport Week.

Материалы по теме
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android