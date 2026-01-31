Бедрин прокомментировал пятый результат в тренировке новичков Формулы-Е в Майами

20-летний российский автогонщик Никита Бедрин подвёл итоги тестов новичков в Майами, которые прошли 30 января. Бедрин по итогам сессии показал пятый результат.

«Всем привет! Закончилась тренировка в Майами, тренировка новичков. Проехал программу, которую мне подготовила команда, всё прошло хорошо. Они получили все данные, которые им были нужны.

Скорость была неплохой всю тренировку, правда, на лучшем круге я чуть-чуть не сложил всё воедино, но скорость была неплохая. Всё было позитивно, команда осталась довольна. Посмотрим, как они проедут гонку», — сказал Никита Бедрин в видео, опубликованном в телеграм-канале Петра Алёшина.