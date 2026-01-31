Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедрин прокомментировал пятый результат в тренировке новичков Формулы-Е в Майами

Бедрин прокомментировал пятый результат в тренировке новичков Формулы-Е в Майами
Комментарии

20-летний российский автогонщик Никита Бедрин подвёл итоги тестов новичков в Майами, которые прошли 30 января. Бедрин по итогам сессии показал пятый результат.

«Всем привет! Закончилась тренировка в Майами, тренировка новичков. Проехал программу, которую мне подготовила команда, всё прошло хорошо. Они получили все данные, которые им были нужны.

Скорость была неплохой всю тренировку, правда, на лучшем круге я чуть-чуть не сложил всё воедино, но скорость была неплохая. Всё было позитивно, команда осталась довольна. Посмотрим, как они проедут гонку», — сказал Никита Бедрин в видео, опубликованном в телеграм-канале Петра Алёшина.

Материалы по теме
Никита Бедрин вошёл в топ-5 на тестах новичков Формулы-Е в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android