Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: болидами нового поколения управлять гораздо интереснее

Хэмилтон: болидами нового поколения управлять гораздо интереснее
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от новых болидов Формулы-1.

«Если говорить о понимании особенностей работы нового болида, то с точки зрения баланса можно отметить, как сильно упал уровень прижимной силы в сравнении с прошлыми сезонами. Болидами нового поколения управлять гораздо интереснее. У этих машин есть склонность к избыточной поворачиваемости, они стали более отзывчивыми. Да, они больше скользят по трассе, но контролировать их при этом немного проще. И, я бы с уверенностью сказал, интереснее.

Важное значение будет иметь работа над болидом в ходе сезона. Нам нужно убедиться, что мы не оставим без внимания ни один из важных вопросов, нам нужно действовать чётко и быстро», – приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: надеюсь, команда прислушалась к Хэмилтону и Леклеру во время зимних каникул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android