Хэмилтон: болидами нового поколения управлять гораздо интереснее

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от новых болидов Формулы-1.

«Если говорить о понимании особенностей работы нового болида, то с точки зрения баланса можно отметить, как сильно упал уровень прижимной силы в сравнении с прошлыми сезонами. Болидами нового поколения управлять гораздо интереснее. У этих машин есть склонность к избыточной поворачиваемости, они стали более отзывчивыми. Да, они больше скользят по трассе, но контролировать их при этом немного проще. И, я бы с уверенностью сказал, интереснее.

Важное значение будет иметь работа над болидом в ходе сезона. Нам нужно убедиться, что мы не оставим без внимания ни один из важных вопросов, нам нужно действовать чётко и быстро», – приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.