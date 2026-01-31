Джордж Расселл повредил ногу, ударившись о болид

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл повредил ногу, ударившись о переднее крыло болида. Видеозапись была опубликована на странице команды в социальных сетях.

— Что делаешь, Джордж?

— Я немного… Я пнул машину. Здесь небольшая шишка. Но я буду в порядке, друг, — сказал Расселл.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».