Бинотто: у «Ауди» невероятно длинный список проблем

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высказался об итогах первых предсезонных тестов в Барселоне.

«Всю команду, пилотов и инженеров ждёт много работы на базе. Нам нужно исправить все операционные проблемы и неполадки в конструкции машины, которые мы обнаружили.

Нам важно внимательно изучить все детали и проработать их. У нас очень длинный, невероятно длинный список проблем. Я никогда не видел подобного списка, но, думаю, это здорово – ведь команда полностью отдаёт себя делу и стремится добиться прогресса, чтобы прибыть на тесты в Бахрейне в своей лучшей форме», – приводит слова Бинотто RacingNews365.