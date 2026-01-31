Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: у «Ауди» невероятно длинный список проблем

Бинотто: у «Ауди» невероятно длинный список проблем
Комментарии

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высказался об итогах первых предсезонных тестов в Барселоне.

«Всю команду, пилотов и инженеров ждёт много работы на базе. Нам нужно исправить все операционные проблемы и неполадки в конструкции машины, которые мы обнаружили.

Нам важно внимательно изучить все детали и проработать их. У нас очень длинный, невероятно длинный список проблем. Я никогда не видел подобного списка, но, думаю, это здорово – ведь команда полностью отдаёт себя делу и стремится добиться прогресса, чтобы прибыть на тесты в Бахрейне в своей лучшей форме», – приводит слова Бинотто RacingNews365.

Материалы по теме
«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
Фото
«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android