На следующей неделе пройдут две встречи по «спорным» моторам, известны детали — The Race

Стали известны детали предстоящих встреч Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу спорных двигателей «Мерседеса». Об этом сообщает The Race.

Первая встреча состоится 2 февраля. Это будет митинг с техническими экспертами, чтобы попытаться согласовать рамки будущих испытаний степени сжатия при работе двигателей на высоких температурах.

Вторая встреча пройдёт в четверг, 5 февраля. Это будет запланированное заседание Консультативного комитета по силовым агрегатам Формулы-1 (PUAC), на котором будет поднят спорный вопрос с целью принятия решения о возможных дальнейших шагах.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».